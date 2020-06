LIVE: दोपहर 1 बजे अलीबाग पहुंचेगा तूफान Nisarga, 110 KMPH की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मुंबई: चक्रवात निसर्ग के चलते करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है. इनमें कोरोना वायरस मरीज भी शामिल हैं. वहीं विमानों की उड़ान में भी कटौती की गई है. 11 विमानों टेक ऑफ होगा और 8 की लैंडिंग होगी. रोजाना ​मुंबई एयरपोर्ट से करीब 50 विमान उड़ान भरते हैं. अरब सागर के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग (Nisarga) महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों में आज दोपहर तक दस्तक दे सकता है.

Maharashtra: The sea beach in Kelwa village of Palghar remains deserted, NDRF personnel deployed in the region.#CycloneNisarga is expected to make landfall near Alibaug today. pic.twitter.com/nOdRe3UMDY — ANI (@ANI) June 3, 2020

NDRF teams conducted evacuation of population in very early morning hours of 03/06/2020 at Koliwada, Alibaug, Maharashtra: NDRF Director General SN Pradhan. #CycloneNisarga pic.twitter.com/nFF9VXC6VL — ANI (@ANI) June 3, 2020

मुंबई-ठाणे में बारिश

चक्रवात निसर्ग का असर दिखना शुरू हो गया है. मुंबई-ठाणे में बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान अलीबाग सबसे पहले अलीबाग में टकराएगा.चक्रवात निसर्ग को देखते महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है. तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है.

NDRF teams conducted evacuation of the population at Uttan village in Mira Bhaindar, Thane: NDRF (National Disaster Response Force). #Maharashtra #CycloneNisarga pic.twitter.com/e7UUPpCu3K — ANI (@ANI) June 3, 2020

120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं

एनडीआरएफ की टीमों ने आज सुबह कोलिवाडा और अलीबाग के इलाके से लोगों को निकाला है. एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने बताया ​कि चक्रवात निसर्ग के खतरे को देखते हुए लोगों को यहां से निकाला गया है. मुंबई में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. आज दोपहर चक्रवात निसर्ग मुंबई पहुंचेगा. तूफान निसर्ग सबसे पहले अलीबाग में टकराएगा ये दोपहर 1 बजे अलीबाग पहुंचेगा.

IAF continues in a heightened state of preparedness to provide required assistance in combating #NisargaCyclone. Yesterday, one IAF IL-76 aircraft landed at Surat with 5 NDRF teams. Another IL-76 airlifted 5 NDRF teams from Vijayawada for Mumbai: Indian Air Force (IAF) pic.twitter.com/3JwyIthfOa — ANI (@ANI) June 3, 2020

मुंबई में बीच पर धारा 144 लागू

एनडीआरएफ की 8 टीमें मुंबई, 5 रायगढ़, पालघर में 2, ठाणे में 2, रत्नागिरी में 2 और सिंधु दुर्ग में तैनात की गई हैं. बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया है. तूफान के चलते मुंंबई के सभी बीच पर धारा 144 लागू किया गया है. मुंबई में लोगों को बीच पर न जाने की सलाह दी गई है.

People are advised to remain indoors but mobilise evacuation from low lying areas. I advise fishermen to suspend operations¬ venture into Eastcentral&Northeast Arabian Sea&along&off Karnataka-Goa-Maharashtra-south Gujarat coast: Dr. Harsh Vardhan, Union Min of Earth Sciences https://t.co/fZaji4Jciz — ANI (@ANI) June 3, 2020

पीएम ने दिलाया हर संभव मदद का भरोसा

महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात की. प्रधानमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.