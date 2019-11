LIVE BLOG: महाराष्ट्र का सियासी संग्राम जारी, यहां जानें पल-पल की अपडेट

24 नवम्बर 2019, 11:07 बजे

NCP नेता नवाब मलिक ने कहा, 'आज शाम तक सभी विधायक हमारे पास वापस लौट आएंगे. फडणवीस जी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे. हम उनकी इस्तीफे की मांग करते हैं.

Nawab Malik, NCP: By this evening all the MLAs of our party will come back to us. Fadnavis ji will not be able to prove majority on the floor of the House, we demand him that he tenders his resignation. #Maharashtra pic.twitter.com/N52DOl4tnh

— ANI (@ANI) November 24, 2019