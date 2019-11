LIVE BLOG: महाराष्ट्र के सियासी घमासान में आज अहम दिन, यहां जानें पल-पल की अपडेट

26 नवम्बर 2019, 10:10 बजे

बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि अजित पवार ही सदन में एनसीपी के नेता हैं और उनका व्हिप ही मान्या होगा.

BJP leader Ashish Shelar in Mumbai: We are confirmed that Ajit Pawar is the leader of NCP on the Floor of the House, and his whip will hold as leader of legislature party pic.twitter.com/4fUADA26c3

— ANI (@ANI) November 26, 2019