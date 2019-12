महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के नाना पटोले, बीजेपी उम्मीदवार ने लिया नाम वापस

मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपनी दूसरी अग्निपरीक्षा भी पास कर ली है. विधानसभा स्पीकर चुनाव के लिए कांग्रेस के नाना पटोले (Nana Patole) को निर्विरोध चुन लिया गया है. बीजेपी प्रत्याशी किशन कथोरे ने नामांकन दाखिल किया था लेकिन सभी के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. इसके बाद जैसी आज विधानसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए सदन बैठा तो नाना पटोले को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया.

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'हमने किशन कथोरे का नामांकन कराया था.लेकिन सर्वदलीय बैठक में सबी पार्टियों ने हमसे अपील की कि महाराष्ट्र में यह परंपरा रही है विधानसभा स्पीकर निर्विरोध चुनकर आता है. हमने इसे स्वीकार किया और अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया. '

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, 'नाना पटोले एक किसान परिवार से आते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह सभी के साथ न्याय करेंगे.'

इससे पहले एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने कहा, 'पहले विपक्ष ने भी विधानसभा अध्यक्षपद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन हमारे विधायकों की तरफ से किए गए अनुरोध और विधानसभा की शुचिता बनाए रखने के लिए उन्होंने नाम वापस ले लिया है.'

Chagan Bhujbal, NCP on Maharashtra Assembly Speaker Election: Earlier, Opposition also filled form for the post of Assembly Speaker, but after request by other MLAs and to keep dignity of Assembly intact, they have taken back the name. Now, election of Speaker to happen unopposed pic.twitter.com/V1FUeThMnK

— ANI (@ANI) December 1, 2019