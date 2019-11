चार्ज लेते ही सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा एक्शन, आरे मेट्रो शेड प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने शुक्रवार दोपहर 'मंत्रालय' में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला और तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्हें निर्देश दिए कि वे विकास संबंधी कार्यों को तुरंत शुरू करें और जनता के पैसे की बर्बादी के खिलाफ सतर्क रहें. इस दौरान सीएम ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के काम को रोकने का आदेश दिया.

पत्रकार वार्ता में सीएम ठाकरे ने कहा, ''मैंने आज आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के काम को रोकने का आदेश दिया है. मेट्रो का काम नहीं रुकेगा, लेकिन अगले निर्णय तक आरे का एक भी पत्ता नहीं कटेगा.''

उद्धव ठाकरे ने कहा, ''मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो मुंबई में पैदा हुआ. यह मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूं.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I'm in mantralaya (state secretariat) for the first time. I just had a meeting with the secretaries and we introduced each other. I told them to use taxpayers money in the best way, and that it should not be wasted. pic.twitter.com/8zteKv3le4

