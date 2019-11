महाराष्ट्र BJP कोर कमेटी की बैठक में नहीं हो सका फैसला, अब केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर आए राज्यपाल के न्योते पर बीजेपी की कोर कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकी है. ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी ने अब फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है. खबर है कि राज्य में सरकार बनाने को लेकर प्रदेश बीजेपी क़ोर कमेटी को बीजेपी आलाकमान के इशारे का इंतजार है. खबरों की मानें तो महाराष्ट्र के सियासी घमासन पर दिल्ली बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की भी पैनी नजर है. महाराष्ट्र बीजेपी के नेता केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क में है.

अब गवर्नर के सरकार बनाने के न्योते पर विचार मंथन करने के लिए बीजेपी ने 4 बजे दोबारा बैठक बुलाई है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद ही आखिरी फैसला होगा. फडणवीस को बीजेपी आलाकमान के फैसले का इंतजार है और उसके बाद ही बीजेपी राज्यपाल को फैसले से अवगत कराएगी.

बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी द्वारा द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के बाद पार्टी आज महामहिम राज्यपाल को जवाब भेजने की रणनीति तय करने में जुटी है. कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अगुआई में बीजेपी कोर कमेटी की दोपहर 12 बजे बैठक हुई. बैठक में नई सरकार बनाने के गवर्नर के ऩ्योते पर बीजेपी को फैसला लेना था. लेकिन बैठक के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि हम शाम 4 बजे फिर बैठेंगे और गवर्नर के न्योते पर फैसला लेंगे.

बीजेपी नेता ने कहा, 'राज्यपाल ने सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है. हम 4 बजे फिर से बैठक करेंगे और राज्यपाल के न्योते पर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे.'

Sudhir Mungantiwar after BJP Core Committee meeting at the residence of Devendra Fadnavis: Governor has invited BJP to form the government because we are the single largest party. We'll meet at 4 pm again today & take the decision on Governor's invitation. #Maharashtra pic.twitter.com/NJzNmNYGFS

— ANI (@ANI) November 10, 2019