महाराष्ट्र में आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित, दक्षिण भारत में 19 की मौत

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आसमान से जमकर आफत बरस रही है. मुंबई के हिंदमाता, परेल, भायखला रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया. मुंबई, ठाणे, पालघर में येलो अलर्ट (Yellow Allert) तो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

दो दिन की चेतावनी

बारिश ने मुंबई की मुसीबत फिर बढ़ा दी है. कोलाबा में अबतक 85 मिलीमीटर, सांताक्रूज में 66 मिमी बारिश हो चुकी है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है. मुंबई, ठाणे, पालघर में येलो अलर्ट तो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है.

पुणे-सोलापुर हाइवे बंद

करीब 12 घंटों की बारिश के बाद पुणे के इंदापुर, निमगांव, केतकी और बिघवन में हालात बेकाबू हो रहे हैं. इंदापुर में महज 12 घंटों में ही 178 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. उजनी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से पुणे-सोलापुर हाईवे पर पानी भर गया जिसके बाद हाइवे को बंद कर दिया गया है.

पुणे के प्रसिद्ध नीरा नरसिंहपुर मंदिर (Neera Narsinghpur Temple) क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण प्रशासन और ग्राम सभा के लोगों ने मुनादी करा कर जनता को सावधान किया.

ये भी पढ़ें- राशिफल 15 अक्टूबर: गुरुवार को चमकेंगे इन 5 राशि वालों के सितारे, पास आएगा पैसा

दक्षिण में जानलेवा स्थिति

तेलंगाना और आंध्रा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है. बारिश और बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बाढ़ के हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया. गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि गृहमंत्रालय बाढ़ प्रभावित दोनों राज्यों की निगरानी कर रहा है और संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है.

Spoke with the Governor of Telangana, @DrTamilisaiGuv and CM Shri K. Chandrashekar Rao and expressed concern over loss of lives & destruction caused by incessant rain in Hyderabad & parts of Telangana. In this hour of crisis, the nation stands united with the people of Telangana.

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आंध्रा, तेलंगाना और मुंबई में आने वाले 48 घंटे में तेज बारिश का अनुमान जताया है. वहीं देश के गृह मंत्रालय की नजर पूरी स्थिति पर बनी हुई है.

MHA is closely monitoring the situation in Telangana and Andhra Pradesh in the wake of heavy rainfalls. Modi government is committed to provide all possible assistance to the people of both the states in this hour of need. My thoughts and prayers are with those affected.

— Amit Shah (@AmitShah) October 14, 2020