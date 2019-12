पुणे: जल निकासी के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी धसकी, 5 लोग दबे; रेस्क्यू जारी

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में रविवार शाम गंदे जल निकासी लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी धसकने से दो फायर ब्रिगेड कर्मियों सहित 5 लोग दब गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

Maharashtra: Fire brigade personnel had gone there to rescue a person who had fallen into the hole. The personnel fell into it along with 2 other civilians, after the ground caved in during the rescue operation. #Pune https://t.co/TXKd50JdfN

— ANI (@ANI) December 1, 2019