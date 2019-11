महाराष्ट्र: NCP में हड़कंप, शरद पवार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बाहर भेज सकते हैं अपने सभी MLA

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नई सरकार के गठन ने शिवसेना (Shiv Sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) को हैरान कर दिया है. इस बड़े झटके के बाद शरद पवार (Sharad Pawar) ने पार्टी की एक आपातकालीन अहम मीटिंग बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक शरद पवार अपने सभी विधायकों को महाराष्ट्र से बाहर भेज सकते हैं. वहीं दोपहर 12.30 बजे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.

बता दें बीजेपी नेता गिरिश महाजन ने दावा किया है कि उन्हें सभी एनसीपी विधायकों का समर्थन प्राप्त है. हम अपना बहुमत साबित करेंगे, हमारे पास 170 विधायकों का समर्थन है। अजीत पवार ने राज्यपाल को अपने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। वह एनसीपी विधायक दल के नेता हैं, इसका अर्थ है कि एनसीपी के सभी विधायकों का हमें समर्थन प्राप्त है.

Girish Mahajan,BJP: We will prove our majority with support of over 170 MLAs. Ajit Pawar has given a letter to Governor about support of his MLAs and as he is legislative party leader of NCP, which means all NCP MLAs have supported us

