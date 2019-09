इंफाल: पूर्वोत्‍तर के राज्‍य मणिपुर में स्‍कूली बच्‍चों को आजादी देने के मकसद से नया प्रयोग किया जा रहा है. मणिपुर के मुख्‍यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान करते हुए कहा है कि राज्‍य में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्‍चों को कामकाजी शनिवार के दिन स्‍कूली बैग से मुक्ति मिलेगी. उस दिन उनको अपना बस्‍ता स्‍कूल नहीं ले जाना होगा. इस अभियान को 'नो स्‍कूल बैग डे' नाम दिया गया है.

Manipur CM,N Biren Singh on state govt declared all working Saturdays as 'No School Bag Day' for students of class 1st to 8th: The world is changing so fast, we must give some liberty to children. After due consideration, the education department took the decision. (08/09) pic.twitter.com/w8M2T46hen

— ANI (@ANI) September 9, 2019