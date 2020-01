बाला साहेब हमेशा दृढ़ रहे, अपने आदर्शों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया: अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को उनकी जंयती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी. अमित शाह ने बाला साहेब को अपने आदर्शों से समझौता नहीं करने वाला नेता बताया. उन्होंने कहा कि बाल साहेब का जीवन और उनके मूल्य हमें प्ररेणा देते रहेंगे.

अमित शाह ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर नमन. बालासाहेब जी अपने समय के शानदार व्यक्तित्व रहे, वह हमेशा अपनी ओजस्वी वाणी से जनता को मंत्रमुग्ध करते थे. वह हमेशा दृढ़ रहे और अपने आदर्शों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, बालासाहेब जी का जीवन और उनके मूल्य हमें प्रेरणा देते रहेंगे.

Remembering Balasaheb Thackeray Ji on his Jayanti. Balasaheb Ji was a brilliant intellect of his time, always mesmerised the masses with his oratory skills. He always stood firm and never compromised with his ideals, Balasaheb Ji’s life and his values will continue to inspire us.

— Amit Shah (@AmitShah) January 23, 2020