मोदी सरकार समय पर विधानसभा चुनाव कराने में असमर्थ रहने वाली पहली सरकार: उमर

श्रीनगर: नेशनल कान्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान देश में आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित करने का श्रेय ले रहे हैं लेकिन मोदी सरकार 1996 के बाद से पहली ऐसी सरकार है जो तय समय पर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करा सकी.

अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा,‘माननीय प्रधानमंत्री आईपीएल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उनकी सरकार 1996 के बाद पहली सरकार है जो जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर कराने में असमर्थ या अनिच्छुक है. वह इस बारे में भी बात क्यों नहीं करते हैं?’ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.

पीएम मोदी ने कथित तौर पर कहा था,‘युवा आईपीएल में बहुत रुचि लेते हैं. लेकिन दो बार ऐसा हुआ जब इसका आयोजन भारत में नहीं हो पाया था, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था. ऐसा 2009 और 2014 में हुआ था. तब केंद्र सरकार आतंकवादियों से बहुत डरती थी. उस सरकार में कोई हिम्मत नहीं थी.’

Why is the Hon PM talking about IPL? His is the first government since 1996 that has been unable/unwilling to have assembly elections in J&K on schedule. Why doesn’t he talk about that also? https://t.co/oFnkFmhUgm

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 3, 2019