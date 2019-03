मुंबई: CSMT के पास फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, 5 की मौत, कई घायल

मुंबई : सीएसएमटी के पास फुटओवर ब्रिज गिर गया है. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका हैं. लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गए हैं. सीएसटी स्टेशन के पर ट्रेफिक को रोक दिया गया है.

हादसे में 36 लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि यह पुल भीड़-भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन को आजाद मैदान पुलिस थाना से जोड़ता था.

मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हादसे की जगह पर न जाएं. मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया, 'सीएसटी के प्लेटफॉर्म संख्या एक के ऊत्तरी छोर को टाइम्स ऑफ इंडिया इमारत के पास बीटी लेन से जोड़ने वाला पैदल पार पुल ढह गया है. यातायात प्रभावित हो गया है. यात्री अन्य मार्गों का इस्तेमाल करें. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.' उधर, रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह ब्रिज बीएमसी का था. हम पीड़ितों को पूरा सहयोग कर रहे हैं. रेलवे डॉक्टर्स और कर्मचारी बीएमसी के साथ राहत और बचाव कामों में जुटे हुए हैं.

Pained to hear about the FOB incident near TOI building in Mumbai. Spoke to BMC Commissioner and @MumbaiPolice officials and instructed to ensure speedy relief efforts in coordination with @RailMinIndia officials.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, मुंबई में फुटओवर ब्रिज के गिरने की खबर सुनकर बहुत पीड़ा हुई है. मैंने बीएमसी कमिश्नर और मुंबई पुलिस अधिकारियों से बात की है और उन्हें रेल मंत्रालय के साथ तालमेल बनाते हुए तेजी से बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं.

Maha Min Vinod Tawde: A slab of the bridge had collapsed. Railways&BMC will conduct an inquiry into its maintenance. Bridge wasn't in a bad condition, it required minor repairs for which work was underway. Why was it not closed until the work was completed, it'll also be probed. pic.twitter.com/kkPYIMtNug

— ANI (@ANI) March 14, 2019