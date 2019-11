NCP नेता छगन भुजबल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता अजित पवार अब वापस लौटंगे'

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी (NCP) नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अब अजित पवार (Ajit Pawar) वापस आएंगे. उन्होंने कहा, हमने उनसे शनिवार को भी मिलने की कोशिश की लेकिन हम उन्हें समझाने में नाकाम रहे.

छगन भुजबल ने कहा, 49-50 विधायक हमारे साथ, एक-दो और आ रहे हैं. सभी विधायक एकजुट हैं. एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस सरकार 100 प्रतिशत अपना बहुमत साबित कर देगी.

Chhagan Bhujbal, NCP: 49-50 MLAs of the party are with us right now, 1-2 are coming too. All the MLAs have been kept together here. NCP-Congress-Shiv Sena government will be formed in Maharashtra, 100%. pic.twitter.com/q3WLLdMqxA

— ANI (@ANI) November 24, 2019