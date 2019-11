चाचा-भतीजे के ट्विटर वॉर पर छगन भुजबल बोले- अब दो पार्टियां बन चुकी हैं

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही हैं. वहीं, राज्य की राजनीतिक लड़ाई के लिए आज का दिन अहम हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी दलों की दिशा तय करेगा. इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने शरद पवार और अजीत पवार के बीच ट्विटर वॉर पर कहा कि दो पार्टियां बन गई हैं. पवार साहब भी उनके (अजित पवार) जैसे विचारों को आगे रख रहे हैं. अब लोगों को समझना है कि क्या सही और क्या गलत है?

Chhagan Bhujbal, NCP when asked,"what is your view on the Twitter war between Sharad Pawar & Ajit Pawar": Two parties have been formed. Pawar Sahab is also keeping forward his views like him (Ajit Pawar). People will understand what is right and wrong. #Maharashtra pic.twitter.com/ByVxeQWjQM

— ANI (@ANI) November 25, 2019