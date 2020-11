मास्क नहीं लगाने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना, जानिए डिटेल

नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण के तीसरे पीक के दौरान हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार (DelhI Government) और सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) फुल एक्शन में काम कर रहे हैं. दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब राजधानी के सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. गौरतलब है कि अभी तक दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसे चार गुना बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है.

खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी. आप भी देखिए

Met Hon’ble LG. Briefed him about the corona situation in Delhi. We agreed that to create effective deterrent so that people don’t omit wearing masks, we need to increase fine from the present Rs 500 to Rs 2000.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 19, 2020