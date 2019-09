मुंबई के कई इलाकों में गैस लीक की सूचना, अलर्ट पर BMC और फायर ब्रिगेड

मुंबई: मुंबई (mumbai) के कई इलाकों में शुक्रवार देर रात गैस लीक (gas leaks) की सूचना बीएसमसी को मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इस सूचना के बाद फायर ब्रिग्रेड (Fire brigade) और बीएमसी (BMC) अलर्ट में आ गए.

दरअसल बीएमसी को पूर्वी मुंबई के कुछ इलाकों से राष्ट्रीय रासयनिक उर्वरक के चेंबूर प्लांट में गैस रिसाव की सूचना मिली थी. हालांकि कुछ देर बाद महानगर गैस लिमिटेड (MGL) की ओर से सफाई दी गई कि कि अभी तक की जांच में किसी पाइपलाइन से गैस रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है.

'सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट किया गया'

बीएमसी ने ट्वीट कर कहा- हमें शहर के पूर्वी और पश्चिमी उपनरों से किसी अज्ञात गैस लीक की खबरें मिली हैं. MCGM ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है. फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां गैस लीक का पता लगाने के लिए विभिन्न इलाकों में भेजी गई हैं. किसी भी जानकारी के लिए 1916 पर फोन करें.

We have recieved complaints from citizens about odour of some unknown gas in eastern and western suburbs. MCGM has mobilized all concerned agencies. 9 fire engines have been mobilized at various places to find out source of leakage. For any queries, please call 1916 #MCGMUpdates

