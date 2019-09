अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर ममता बनर्जी ने कहा- देश में लागू है 'सुपर इमरजेंसी'

कोलकोता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस (International Day of Democracy) के मौके पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस वक्त देश में 'सुपर इमरजेंसी' लागू है. ममता बनर्जी ने कहा कि संविधान द्वारा मिले अधिकारों और स्वतंत्रता की हमें रक्षा करनी चाहिए.

ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर हम एक बार फिर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लें. 'सुपर इमरजेंसी' के इस दौर में हमें उन अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी जो कि संविधान ने हमें दिए हैं.'

On the #InternationalDayofDemocracy today, let us once again pledge to safeguard the constitutional values our country was founded on. In this era of 'Super Emergency', we must do all it takes to protect the rights and freedoms that our Constitution guarantees

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 15, 2019