पी चिदंबरम का विवादित बयान, 'अगर कश्मीर हिंदू बाहुल्य होता तो BJP नहीं हटाती अनुच्छेद 370'

चेन्नईः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है. पी चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है इसलिए केंद्र सरकार ने वहां से अनुच्छेद 370 के ज्यादतर प्रावधानों को हटाया है. चेन्नई में कार्यक्रम में बोलते हुए चिदंबरम ने कहा, 'यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो बीजेपी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती. लेकिन क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुमत है, इसलिए उन्होंने इसे निरस्त कर दिया.'

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को खत्म कर दिया है. सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों इसे पास करवा लिया है और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है

Former Union Minister & Congress leader P Chidambaram in Chennai: Had there been a Hindu majority in Kashmir, BJP wouldn't have touched it (Article 370), but because there is a Muslim majority in Kashmir, they abrogated it. (11.8.19) pic.twitter.com/CWpKgRMg0C

— ANI (@ANI) August 12, 2019