श्रीनगर: पीडीपी सुप्रीमो और जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है जहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है. महबूबा ने रविवार को कहा कि चुनाव कश्मीर समस्या का हल नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार जिला विकास परिषद (DDC) चुनावों के नाम पर 'लोकतंत्र की हत्या' कर रही है.

After we decided to participate in #DDCElection, the degree of oppression has increased in Jammu & Kashmir. Candidates of PAGD are confined & are not allowed to go out for campaigning. How candidates will contest if they are not allowed to canvass?: PDP chief Mehbooba Mufti pic.twitter.com/BBnvE2G1Ny

— ANI (@ANI) November 29, 2020