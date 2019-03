विपक्ष बार-बार सेना का अपमान कर रहा है, माफ नहीं करेगी जनता : PM मोदी

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एयरस्‍ट्राइक पर किए गए बयान पर पलटवार करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'विपक्ष बार-बार सेना का अपना कर रहा है. भारत हमेशा अपनी सेना के साथ खड़ा है.' पीएम ने लिखा है, 'मैं भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि वे विपक्ष के नेताओं से उनके बयानों पर सवाल करें. उनको यह बताएं कि 130 करोड़ भारतीय विपक्ष को उसकी ऐसी हरकतों के लिए ना तो माफ करेंगे और ना ही भूलेंगे. जनता माफ नहीं करेगी.'

Opposition insults our forces time and again.

I appeal to my fellow Indians- question Opposition leaders on their statements.

Tell them- 130 crore Indians will not forgive or forget the Opposition for their antics.

India stands firmly with our forces. #JantaMaafNahiKaregi https://t.co/rwpFKMMeHY

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2019