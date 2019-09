नई दिल्‍ली : भारत आज देर रात चांद पर शोध यान उतारकर इतिहास रचने जा रहा है. चंद्रयान-2 मिशन (chandrayaan-2) के तहत विक्रम लैंडर को चांद पर आज देर रात उतारा जाएगा. इसे लेकर सभी उत्‍साही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करके देशवासियों से अपील की है कि चांद पर विक्रम लैंडर को उतरते जरूर देखें. बता दें कि पीएम मोदी चांद पर होने वाली यह लैंडिंग लाइव देखेंगे. उनके साथ 70 छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहेंगे.

I urge you all to watch the special moments of Chandrayaan - 2 descending on to the Lunar South Pole! Do share your photos on social media. I will re-tweet some of them too.

पीएम मोदी ने शुकवार को ट्वीट करके कहा, 'मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 के तहत होने वाली लैंडिंग के खास पलों को जरूर देखें. आप लोग अपनी फोटो भी खींचकर सोशल मीडिया पर डालें.'

I am extremely excited to be at the ISRO Centre in Bengaluru to witness the extraordinary moment in the history of India’s space programme. Youngsters from different states will also be present to watch those special moments! There would also be youngsters from Bhutan.

