नागालैंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागालैंड के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, "राज्य स्थापना दिवस पर नागालैंड के लोगों को बधाई. नागालैंड विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है. उज्जवल, समृद्धशाली और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए इस खूबसूरत राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं."

Greetings to the people of Nagaland on statehood day. Nagaland offers a unique blend of heritage, culture and natural beauty. My best wishes to all the people of this beautiful state for a bright, prosperous and peaceful future.

अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "नागालैंड के मेरे भाइयो और बहनों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं. यह राज्य अपनी महान संस्कृति के लिए मशहूर है. नागालैंड के लोग दयालु और साहसी होते हैं."

Best wishes to my sisters and brothers of Nagaland on their Statehood Day. This state is known for its great culture. The people of Nagaland are compassionate and courageous.

May Nagaland scale new heights of progress in the coming years.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2019