कर्नाटकः बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले-विधानसभा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता'

बेंगलुरुः कर्नाटक में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी संकट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बागी विधायकों ने स्वागत किया. राज्य में सत्ताधारी 15 बागी विधायकों के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है. लेकिन स्पीकर द्वारा इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को बागी विधायकों पर नियमानुसार फैसला लेने का निर्देश दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा फैसला लिए जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है.

साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गुरुवार (18 जुलाई) को ही विश्वासमत हासिल किया जाए यह जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर आज ही फैसला ले लेते हैं तो 18 जुलाई को ही एचडी कुमारस्वामी सरकार को विश्वासमत हासिल करना होगा. कोर्ट ने साफ किया कि विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर का फैसला आने के बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में मौजूद बागी विधायकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम सभी एक साथ हैं, हम अपने निर्णय पर अडिग है. विधानसभा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है'

