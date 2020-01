गणतंत्र दिवस 2020: पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोहाली में ध्वजारोहण किया

चंडीगढ़: कोहराभरी सुबह और ठंड के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च करने वाली टुकड़ियों की सलामी ली. उन्होंने जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला. समारोह चंडीगढ़ के पास मोहाली के फेज 6 में गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित किया गया.

It was a beautiful & glorious display of our might & culture in the #RepublicDayParade2020, Punjab. A special mention of newly constituted SOG, Punjab - an elite force to combat terror, infiltration & other sensitive threats who participated in the parade for the first time. pic.twitter.com/qdstUrywCi

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 26, 2020