संजय राउत बोले, 'जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे होंगे उस दिन अयोध्या जाएंगे'

मुंबई: शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा है कि जैसे ही महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे हम अयोध्या जाएंगे. शिवसेना नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो श्रीराम की कृपा से बनी है. मुख्यमंत्री भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जाएंगे. संजय राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा. उन्होंने बताया कि यह आस्था और श्रद्धा का विषय है. अयोध्या से हमारा पुराना नाता है. हम लोकसभा चुनाव के बाद भी गए थे अब फिर जाएंगे.

संजय राउत ने यहां ये भी कहा कि हम चाहते कि शिवसेना के सहयोगी दलों के नेता भी हमारे साथ अयोध्या जी दर्शन के लिए चलें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी वैसे भी मंदिर जाते हैं.

Shiv Sena leader Sanjay Raut: Maharashtra CM Uddhav Thackeray will visit Ayodhya on the completion of 100 days in power, to seek the blessings of Lord Ram. We want that our alliance leaders should also come along. Rahul Gandhi also visits several temples. pic.twitter.com/AHwfDuwGoG

— ANI (@ANI) January 22, 2020