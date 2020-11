इस राज्य में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाली पहली पुलिसकर्मी बनी सीमा ढाका, जानिए कैसे

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की हेड कॉन्स्टेबल सीमा ढाका (Seema Dhaka) नई इंसेंटिव स्कीम के तहत तीन महीनों के अंदर ही वक्त से पहले प्रमोशन पाने वाली पहली पुलिसकर्मी बन गई हैं. सीमा ढाका को 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए आउट-ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया . दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बयान जारी कर बताया कि उत्तरी दिल्ली स्थित समयपुर बादली पुलिस स्टेशन (PS Samaypur Badali) में तैनात सीमा ढाका आउट ऑफ टर्न (out-of-turn promotion) पाने वाली पहली पुलिस कर्मी बन गई हैं.

Women HC Seema Dhaka, PS Samaypur Badli, deserves congratulations for being the first police person to be promoted out of turn for recovering 56 children in 3 months under incentive scheme. Hats off to fighting spirit and joy brought to families. @LtGovDelhi @HMOIndia @PMOIndia

— CP Delhi #DilKiPolice (@CPDelhi) November 18, 2020