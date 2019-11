प.बंगाल-ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराया चक्रवाती तूफान 'बुलबुल', अब बांग्लादेश की तरफ बढ़ा

कोलकाता: चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' (Bulbul Cyclone) बीती रात पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके से रात करीब 02.30 बजे टकराया. चक्रवाती तूफान का केंद्र पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के सुंदबनी नेशनल पार्क से दक्षिण पश्चिम में रहा. यहां से पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा करीब 12 किलोमीटर दूर थी. रविवार सुबह होते होते यह तूफान शांत हो गया औऱ बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया. हालांकि इस दौरान यहां तेज हवाएं चली और कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई.

इसके अलावा ओडिशा में भी इस तूफान के चलते कृषि को नुकसान की खबर है. ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना ने बताया, 'शुरुआती आकलन से पता चलता है कि उत्तरी-तटीय जिलों में 6 लाख हेक्टेयर खेत पर 30 से 40 प्रतिशत धान की फसल को चक्रवात बुलबुल के कारण काफी नुकसान हुआ है.'

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके से टकराया चक्रवाती तूफान बुलबुल आज सुबह करीब साढ़े 5 बजे कमजोर पड़ गया. ऐसा बताया जा रहा है कि तूफान बुलबुल अब उत्तर पूर्व बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया है. अगले 6 घंटों में इसके शांत होने की आशंका है.

बता दें कि शनिवार देर रात से ही इस चक्रवात की आहट के बीच पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है. अनुमान है जताया जा रहा था कि इस चक्रवात से पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के इलाके में इसका प्रभाव दिख सकता है.

मौसम विभाग ने कहा था कि तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान कमजोर हो सकता है. हालांकि यह भी दावा किया गया था कि इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. खबर है कि तूफान से पहले हुई भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा दो लोगों की मौत हुई है.

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चक्रवाती तूफान को लेकर ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'तूफान बंगाल से गुजरने वाला है. हमारा राज्य प्रशासन स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है. हम किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी कर चुके हैं. एनडीआरएफ-एसडीआरएफ ने स्पेशल कंट्रोल रूम स्थापित किया है.'

Cyclone Bulbul is about to pass through Bengal. Our State Administration is closely monitoring the situation 24x7. We are taking all measures to tackle any contingency. Special Control Rooms have been set up and NDRF-SDRF teams are deployed. (1/3)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 9, 2019