कर्नाटक सरकार ने लगाई टीपू जयंती पर रोक, सिद्धारमैया ने जताया विरोध, कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली: सिद्धारमैया ने कर्नाटक सरकार के टीपू सुल्तान जयंती नहीं मनाने के फैसले का विरोध किया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने टीपू सुल्तान को देश को पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया.

सिद्धारमैया ने कहा, 'मैंने टीपू जंयती कार्यक्रम शुरू किया था, लोगों ने इसे पसंद किया क्योंकि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. मेरे अनुसार वह देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे. '

Siddaramaiah, Congress, on cancellation of Tipu Jayanti by Karnataka govt: Since he's a historical man who fought against Britishers we had decided to celebrate him. Tipu is a man of minority community, BJP is against minorities in this countries. They aren't secular. I oppose it https://t.co/FARzk8vJ2F

