केरल: 14 साल, 6 कत्ल, मारने के लिए सायनाइड का इस्तेमाल, 3 गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम: केरल (Kerala) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कोझिकोड में एक महिला पर अपने सास, ससुर, पति और तीन अन्य रिश्तेदारों का कत्ल करने का आरोप लगा है. आरोप है कि महिला ने हत्याओं के लिए सायनाइड (Cyanide) का इस्तेमाल किया और 14 सालों में पूरे परिवार को मौते के घाट उतार दिया.

अब तक कोझिकोड पुलिस (police) ने जॉली थॉमस और उसके दोस्त एम.मैथ्यू और एक आभूषण कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो हत्याओं के लिए सायनाइड की व्यवस्था करता था.

पीड़ितों को खाने में मिलाकर सायनाइड देती थी जोली

जांच से पता चला है कि जॉली पीड़ितों को खाने में सायनाइड मिलाकर देती थी. सायनाइड की वजह से ऐसी पहली कथित मौत 2002 में उसकी सास अनम्मा थॉमस की हुई थी.

छह साल बाद 2008 में, जॉली ने कथित रूप से अपने ससुर टॉम थॉमस की हत्या कर दी और 2011 में जॉली ने अपने पति रॉय थॉमस की भी हत्या कर दी थी.

थॉमस परिवार में हत्याओं का दौर यहीं नहीं थमा. 2014 में ऐसी ही परिस्थितियों में रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू की मौत हो गई. दो वर्ष बाद एक और करीबी रिश्तेदार सिली और उसके एक वर्षीय बच्चे की समान परिस्थतियों में मौत हो गई. सिली, शाजू (जॉली के प्रेमी) की पत्नी थी.

जॉली ने गुनाह कबूला

पीड़ित परिवार के शख्स द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की. पुलिस जांच से पता चला कि सभी पीड़ितों की मौत खाना खाने के बाद हुई. जॉली के अलावा घर में सभी की मौत से उसके ऊपर शक की सुई गई. कोझिकोड ग्रामीण एसपी ने कहा, 'हमने जोली की मौजूदगी हर उस जगह पाई जहां मौत हुई थीं. उनसे अपने पक्ष में संपत्ति हासिल करने के लिए नकली दस्तावेज बनाए'

Kozhikode Rural SP: We have managed to find the presence of Jolly (wife of one of the victims) at every location where deaths happened. Also, she forged documents to get properties in her favour". (05.10.2019) #Kerala https://t.co/wwqJgZ3id6 pic.twitter.com/zSBChNEfPj

— ANI (@ANI) October 7, 2019