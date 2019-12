अयोध्या केस: कल दायर हो सकती है रिव्यू पिटिशन, रविशंकर बोले- मुस्लिम पक्ष करे फिर से विचार

नई दिल्ली: अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi Shankar) ने अयोध्या मामले (Ayodhya case) में मुस्लिम (Muslim) पक्ष से अपील की है कि वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें. सूत्रों के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद मंगलवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है.

श्री श्री रविशंकर ने कहा, 'मुस्लिम पक्ष का यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करें. उनके पास एक मौका है. यह मसला अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं उनसे कहना है कि वे अपने फैसले (पुनर्विचार याचिका दाखिल करने) पर फिर से सोचें. दोनों पक्षों ने अयोध्या फैसले को स्वीकार किया है.'रविशंकर से जब यह कहा गया कि क्या इस मामले में मुस्लिम पक्ष दोहरा रवैया अपना रहा है तो उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा.

Sri Sri Ravishankar on being asked if 'Muslim bodies are adopting double standard on Ram Temple issue by filing review petition against #AyodhyaJudgement': I will not be able to say anything on this. (01.12.2019) https://t.co/pKSHQi0MBG

— ANI (@ANI) December 2, 2019