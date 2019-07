गोरेगांव हादसाः दिव्यांश के पिता का आरोप- पुलिस ने मुझे बेवजह थाने में बंद कर दिया

नई दिल्लीः 36 घंटे बीत जाने के बाद भी दिव्यांश का अब तक पता नहीं चला, बीएमसी की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है. बुधवार की रात तकरीबन 10:00 बजे के आस-पास दिव्यांश नाले में गिरा था और अब तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया है. दिव्यांश के परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है. पूरा देश दिव्यांश के सलामती की दुआ कर रहा है. ऐसे में दिव्यांश के पिता सूरज नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन और BMC को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

दिव्यांश के पिता का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से उनका बच्चा अब तक नही मिला. उनका का कहना है कि उनके दोस्त श्रवण तिवारी को बिना कारण पुलिस ले गई, श्रवण इस घटना को लेकर प्रोटेस्ट करनेवाला था, तो इसमे गलत क्या है. उस बात को लेकर पुलिस ने श्रवण को अरेस्ट किया, सूरज के मुताबिक श्रवण को पुलिस ने नही छोड़ा तो वे भी प्रोटेस्ट करेंगे.

मुंबई: गोरेगांव में नाले में गिरा डेढ़ साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Suraj Singh, father of the 1.5 year old child who fell in a gutter in Ambedkar Nagar area of Goregaon on 10 July: When the Mayor had come, I was in the lockup where police had thrown me. They are picking up all those helping me. #Maharashtra pic.twitter.com/3aUaQXzn3U

Suraj Singh, father of the 1.5 yr old child who fell in a gutter in Ambedkar Nagar area of Goregaon on 10 July: Had there not been negligence, my child could've been with me by now. I haven't received any response. My friend who was helping me was picked up by police #Maharashtra pic.twitter.com/LIsvRBr0HD

— ANI (@ANI) July 12, 2019