कोरोना को रोकने के लिए श्रीनगर के मेयर ने भीड़ वाली जगहों को बंद करने का दिया आदेश, डिवीजनल कमिश्नर ने उठाए सवाल

श्रीनगर: कोरोना वायरस (Corona Virus) की रोकथाम के लिए श्रीनगर मुंसिपल कारपोरेशन (SMC) के मेयर जुनैद अज़ीम मट्टू ने ऐसी सभी जगहों को बंद करने के निर्देश दिया जहां पर भीड़ जमा होती है. यह निर्णय कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया. मेयर जुनैद अज़ीम मट्टू ने कहा इस मामले में हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए और किसी तरह की राजनीती नहीं होनी चाहिए. मेयर के मुताबिक श्रीनगर मुंसिपल कारपोरेशन के पास कानून के तहत ऐसा फैसला लेने का पूरा अधिकार है. इस बारे में जब कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मेयर केवल सलाह दे सकते हैं."

SMC के मेयर जुनैद अज़ीम मट्टू ने बुधवार को एक आदेश जारी करके प्रशासनिक अधिकारियों के बीच खलबली सी मचा दी है. उन्होनें ट्वीट में लिखा कि उनके पास मौजूदा प्रावधानों के अनुसार SMC सभी एजुकेशनल संस्थानों, सोशल क्लब और स्पोर्ट्स क्लब जैसी जगहों को बंद कर रही है, जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है. ऐसा इसीलिए किया जा रहा है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके. लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद एक दम से सियासत शुरू हो गई और SMC और कश्मीर के विभागीय प्रशासन के बीच आपस में ठन गई. जब डिवीजनल कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेयर केवल सलाह दे सकते हैं. उनकी ओर से हमारे पास एक पत्र आया है हम उस पर गौर करेंगे.

