जम्मू कश्मीरः सोपोर में सुरक्षाबलों ने ढेर किया LeT का टॉप कमांडर आसिफ मकबूल भट्ट

श्रीनगरः जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी. सोपोर में आज सुरक्षाबलों ने लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया. जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम आसिफ मकबूल भट्ट है और वह जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है. मारे गए आतंकी पर सेब व्यापारी पर हमले का शक था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दो दिन पहले सोपोर में एक सेब व्यापारी पर हमले में आसिफ शामिल था. इस हमले में एक परिवार को 3 लोग घायल हुए थे. घायलों में एक छोटी बच्ची आसमा जान भी शामिल थी. आतंकी आसिफ सोपोर में ही एक अन्य हमले में भी शामिल रहा है. वह यहां एक प्रवासी श्रमिक शफी आलम पर हमला के मामले में शामिल था.

जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, 'आसिफ मकबूल भट्ट को आज मार गिराया गया. सोपोर में इस आतंकी ने कहर मचाया हुआ था. पिछले एक महीने से काफी एक्टिव था. इसने लोगों को धमकी दी, कई बार इलाके के सेब व्यापारियों को धमकाया. इसे सोपोर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया. इसके पास से एक कंप्यूटर और कई अहम दस्तावेज मिले है.'

पुलिस का कहना है कि आसिफ मकबूल ने लोगों को कश्मीर में सामान्य करने से भी मना किया. इसने ओवर ग्राउंड वर्कर्स द्वारा पोस्टर छपवाए जिसमें धमकी दी गई थी कि लोग अपनी दुकानें ना खोलें और दिन प्रतिदिन के कामों पर ना जाएं.



J&K DGP Dilbag Singh: LeT's Asif had created a lot of terror in Sopore. Over the last 1 month he was very active. He made use of Over Ground Workers to print posters threatening civilians not to open shops & not to go for their day-to-day activities. pic.twitter.com/LEMN5ou5P0

