महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैं अभी भी हिंदुत्व की विचाराधारा के साथ हूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा'

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) ने कहा है कि वह अभी भी हिंदुत्व (Hindutva) की विचारधारा के साथ हूं और इसे वह कभी नहीं छोड़ेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से बहुत कुछ सीखा है और मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा.'

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैं एक भाग्यशाली मुख्यमंत्री रहा हूं क्योंकि जो मेरा विरोध करते थे वह अब मेरे साथ और जिनके मैं साथ हुआ करता था अब वह विपक्ष में चले गए हैं.' उन्होंने मैं यहां अपने भाग्य और लोगों के आशीर्वाद से आया हूं. मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं यहां आऊंगा लेकिन मैं आ गया.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I have learnt a lot of things from Devendra Fadvanis and I will always be friends with him. I am still with the ideology of 'Hindutva' and won't ever leave it. In past 5 years, I've never betrayed the govt. https://t.co/RucxPRvsfR pic.twitter.com/3K5qJKEPAU

