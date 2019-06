ममता दीदी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिएः बाबुल सुप्रियो

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सीएम ममता बनर्जी के लिए कहा है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र आसनसोल से ममता दीदी के लिए 'गेट वेल सून' कार्ड भेजेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ' मुझे ऐसा लगता है कि दीदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए. '

जय श्रीराम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी के भड़कने को लेकर बाबुल सुप्रियो ने कहा, 'ममता दीदी अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन उनका व्यवहार असामान्य और विचित्र है. कम से कम उन्हें उस पद का तो ख्याल रखना चाहिए जिसे वह ग्रहण किए हुए. उन्हें थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए. बंगाल में बीजेपी की उपस्थिति देखकर वह तिलमिला गईं है '

बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा मीम्स बनते है, जो कि किसी के लिए भी ठीक नहीं है.

