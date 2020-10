'गो कोरोना गो' का नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का चक्र टूटता नहीं दिख रहा है. अब इस बीमारी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को भी अपनी चपेट में ले लिया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है.

रामदास अठावले के मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. अठावले ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हैं. वे कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे. बता दें कि देश में जब कोरोना ने पांव पसारना शुरू किया था, तब अठावले की एक प्रार्थना सभा का वीडियो खूब वायरल हुआ था. इस प्रार्थना सभा में उन्होंने चीनी राजनयिक और बौद्ध भिक्षुओं के साथ गो कोरोना.. गो कोरोना.. नारा लगाया था.

I have tested #COVID19 positive and as per advise of Doctors I have been hospitalised for few days. Those who have been come in contact with me are advised to get COVID-19 tests done. Take Care & Stay Safe

— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) October 27, 2020