नई दिल्‍ली : देश के कई हिस्‍सों से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें ट्रेन पर चढ़े हुए युवा जानलेवा स्‍टंट करते दिखते हैं. अब पंजाब के लुधियाना से भी एक खतरनाक वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक नहर के ऊपर बने रेलवे पुल पर चढ़े युवक ट्रेन के गुजरते समय जानलेवा स्‍टंट कर रहे हैं.

#WATCH Punjab: People seen diving into a canal in Ludhiana, while a train was passing by. Police say "Teams were sent to make them understand it's dangerous. But as soon as they saw u, they ran away. We're alert to see that no mishap takes place there&people can be saved." (03.6) pic.twitter.com/iBbe4PExRZ

