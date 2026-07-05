/पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा किसने तोड़ी? सुवेंदु सरकार के मंत्री ने दिया अराजक तत्वों को जवाब

Statue of Syama Prasad Mukherjee vandalised: उत्तर कोलकाता के सुकिया स्ट्रीट पर निर्माणाधीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के एक हिस्से में रविवार देर रात अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई. इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने कड़ी नाराजगी जताई है.
प्रतिमा निर्माण से जुड़े एक कर्मचारी ने आज यानी रविवार सुबह तोड़फोड़ की जानकारी दी. कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि रात के दौरान प्रतिमा पर लगी टाइल और नेमप्लेट तोड़ी गई होगी. कैबिनेट मिनिस्ट्र शरद्वत मुखर्जी ने तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हुए कहा, 'राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है.'
शरद्वत मुखर्जी ने कहा, 'पश्चिम बंगाल का हर नागरिक जानता है कि आज हम किसकी वजह से पश्चिम बंगाल में सुरक्षित और खुशहाली के साथ रह रहे हैं. अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो आज हम सभी लोग बांग्लादेश में रह रहे होते. हम उनकी मूर्ती तोड़ने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे लोगों के दिलों में बसते हैं.'
प्रतिमा निर्माण कर रहे कर्मचारी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, 'जब मैं सुबह ड्यूटी पर आया तो देखा कि मुखर्जी जी की मूरत की टाइल और नेमप्लेट टूटी थी. मैं कल देर शाम करीब साढ़े सात बजे यहां से गया था. आज सुबह 10 बजे वापस आया, तब यहां पर तोड़फोड़ के बाद की स्थिति देखने को मिली.'
इस बीच, शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी अंदरूनी संघर्ष उस समय और तेज हो गया, जब पार्टी के मेट्रोपॉलिटन स्टेट ऑफिस के बाहर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई
यह सुरक्षा घेरा उस दावे के बाद लगाया गया, जिसमें विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने राज्य पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने का दावा किया था. यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब एक दिन पहले ही बागी गुट ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से संपर्क कर 28 साल पुरानी पार्टी के नाम, फंड और 'जुड़वा फूल' चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया था.
फिरहाद हकीम, जावेद खान और अखरुज्जमान के साथ ऋतब्रत बनर्जी, ईएम बाइपास स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जो वर्ष 2022 से तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय रहा है. वहां बागी गुट ने पार्टी के साइनबोर्ड बदल दिए और वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह नया अध्यक्ष घोषित करते हुए बैनर लगा दिया.
बागी गुट का दावा है कि कार्यालय भवन की लीज समाप्त हो चुकी थी और उनकी कार्यकारी समिति के नाम पर नया लीज समझौता किया गया है.