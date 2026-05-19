DNA: कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, ममता बनर्जी के 'FIFA स्टैच्यू' पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर

DNA Hindi: इन दिनों बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है. सत्ता बदल गई, सिस्टम बदल गया और अब स्टैच्यू भी बदले जा रहे हैं. भारत में फुटबॉल का मक्का कहे जाने वाले कोलकाता में एक स्टैच्यू को हटाने की तैयारी शुरु कर दी गई हैं. ये मूर्ति कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी हुई है. अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे एक बड़ा सा पत्थर का बोर्ड भी लगा मिलेगा.

इस बोर्ड पर लिखा है- DESIGN AND CONCEPT BY MAMTA BANERJEE. यानी फुटबॉल से जुड़ी इस प्रतिमा का डिजाइन खुद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनाया था. अब समझिए आखिर ममता दीदी की कला से प्रेरित इस कृति को हटाया क्यों जा रहा है.

क्यों हटाई जा रही ये मूर्ति?

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री नीशित प्रमाणिक ने कहा है कि ये प्रतिमा बेहद अजीब और वीभत्स है. धड़ के ऊपर का हिस्सा हटाकर वहां फुटबॉल लगा दी गई है. देखने में ये प्रतिमा बिल्कुल भी दिल को छूने वाली नहीं लगती. इस स्टैच्यू का कोई मतलब नहीं है. इसी वजह से स्टेडियम के बाहर खड़ी इस प्रतिमा को हटाया जाएगा.

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कब लगाई गई थी ये मूर्ति?

ये फुटबॉल और आधे शरीर वाले मानव की मूर्ति वर्ष 2017 में लगाई गई थी. भारत में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के मौके पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया था. सबसे खास बात तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस मूर्ति का डिजाइन दीदी ने तैयार किया था. अब बंगाल में परिवर्तन की लहर है तो शुभेंदु सरकार को ये मूर्ति अजीब लग रही है. सरकारें बदलती हैं तो बहुत कुछ बदलता है.

ममता दीदी के डिजाइन वाली इस मूर्ति पर जनता ने अपनी राय दे दी. सरकार ने फैसला कर लिया है तो मूर्ति का हटना भी तय है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अजीब दिखने का हवाला देकर किसी बड़े स्टैच्यू को हटाया गया हो. ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है. 21वीं सदी की कुछ घटनाएं आपको फुटबॉल से जुड़ी अजीब सी दिखने वाली मूर्तियों से जुड़े किस्से बता देंगी.

पहले भी तोड़ी जा चुकी हैं कई मुर्तियां

साल 2017 में पुर्तगाल के मेदेरा शहर के एयरपोर्ट पर मशहूर फुटबॉलर क्रिस्चियानो रोनाल्डो का एक बुत लगाया गया था. रोनाल्डो एक हैंडसम फुटबॉलर हैं लेकिन मूर्ति कुछ अलग ही बना दी गई थी. बुत के आंख, नाक और दांत एक कार्टून जैसे बना दिए गए थे. जब स्थानीय लोगों ने इस अजब कलाकारी का विरोध किया तो ये बुत हटाया गया. इसी तरह साल 2013 में कतर के दोहा म्यूजियम ने फ्रांस के महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान की प्रतिमा लगाई थी.

मकसद था जिदान का सम्मान करना लेकिन मूर्ति में जिदान के करियर की सबसे बदनाम घटना दिखाई गई थी. ये वो घटना थी जब जिदान ने एक खिलाड़ी पर सिर दे मारा था. कतर के फुटबॉल फैंस को कलाकारी की ये अजब विधा कबूल नहीं हुई. फैंस ने इसे जिदान के सम्मान की जगह अपमान करार दिया. आलोचनाओं के बाद जिदान की ये मूर्ति भी हटा दी गई थी.

अब कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खड़े इस स्टैच्यू का नंबर आया है. सरकार बदल गई है तो स्टैच्यू भले ही हट जाए, लेकिन ममता दीदी की कलाकारी के किस्से कोई नहीं हटा सकता. ममता बनर्जी की पेंटिंग की विधा तो कई मौकों पर दिख चुकी है. सोशल मीडिया पर मीम मैटेरियल भी बन चुकी है. दीदी की कलाकारी के ये अद्भुत नमूने पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में जिंदा रहेंगे.