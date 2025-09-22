मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR

पुलिस सूत्रों ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि ये बात बिलकुल सही है कि मूर्ति को ले जाने के दौरान दो समुदाय एक दूसरे के सामने आए और मामला संघर्ष में भी बदल सकता था लेकिन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इस मामले पर एक्शन लिया और दो समुदायों के बीच हुए झगड़े को बहुत आसानी से काबू कर लिया.
मुंबई के गोवंडी में अन्नाभाऊ साठे नागर एकता चाल में दो समुदायों के बीच झड़प होने की खबर आई है. इस चाल में नवरात्र के अवसर पर माता की मूर्ति को स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे. रास्ते में मूर्ति को मस्जिद के सामने से ले जाया जा रहा था. ऐसा बताया गया कि तभी वहां के दूसरे समुदाय के लोगों ने जयकारा लगाने से मना किया और कहा कि शांतिपूर्वक माता की मूर्ति को लेकर जाएं. इसके बाद जब पहले समुदाय के लोग नहीं माने तो दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रतिमा को तोड़कर उसे खंडित कर दिया.
इस मामले को लेकर दोनो पक्ष पुलिस के पास पहुंचे. जहां दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बातें रखीं. एक समुदाय ने पहले अपनी बात रखते हुए कहा कि हम लोग रात को नवरात्र पर माता की प्रतिमा लेकर जा रहे थे. रास्ते में मस्जिद पड़ती है तो वहां पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पहले समुदाय द्वारा लगाए जा रहे जयकारों को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि बिना शोर-शराबा किए वो मूर्ति लेकर जाएं. इसके बाद जब पहला पक्ष नहीं माना तो दूसरे पक्ष ने हाथापाई कर मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया.
पुलिस सूत्रों ने बताया क्या है मामला?
वहीं पुलिस सूत्रों ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि ये बात बिलकुल सही है कि मूर्ति को ले जाने के दौरान दो समुदाय एक दूसरे के सामने आए और मामला संघर्ष में भी बदल सकता था लेकिन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इस मामले पर एक्शन लिया और दो समुदायों के बीच हुए झगड़े को बहुत आसानी से काबू कर लिया. पुलिस सूत्रों ने ये भी बताया कि माता की मूर्ति वहां क्षतिग्रस्त हुई जहां उसे स्थापित करना था. मूर्ति स्थापित करते समय क्षतिग्रस्त हुई है न कि मस्जिद के सामने. पुलिस ने दोनो पक्षों की बात सुनकर एफआईआर दर्ज कर ली है.
