Advertisement
trendingNow13129343
Hindi NewsदेशViral News: नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत

Viral News: नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत

Holi News: होली सेलिब्रेशन के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा होती है. सुरक्षा मानकों का ध्यान कम ही रखा जाता है. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि अगर आप किसी होली समारोह में जाएं तो न सिर्फ खुद का बल्कि अपने परिवार का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral News: नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत

Holi 2026: होली का त्योहार है.पूरा देश होली के रंग में रंग चुका है.लेकिन पुणे एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है.मुंधवा इलाके में मंगलवार को होली समारोह चल रहा था.तभी एक स्टील की टेंपरेरी बीम गिरने से 4 लोग घायल हो गए.पुलिस ने कहा है कि घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है. 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक,यह घटना रॉयल फार्म्स की है, जो मुंधवा रोड के कोरेगांव पार्क की एक प्राइवेट वेन्यू पर स्थित है.पुलिस ने कहा कि इवेंट की इजाजत ऑर्गनाइजर्स ने पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मांगी थी. जैसे ही घटना की जानकारी मिली, स्थानीय पुलिस की टीम मौका-ए-वारदात तक पहुंची. 4 लोग इस घटना में घायल हुए हैं. एक पुलिस अफसर ने कहा, 'जैसे-जैसे हमें जानकारी मिल रही है, घायलों की संख्या बढ़ सकती है.'

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वेन्यू पर किए गए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी,जिसमें टेम्पररी प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर और दूसरी चीजें शामिल हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऑर्गनाइजर या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं हुई.चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और अधिकारियों ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भीड़भाड़ वाली जगहों पर किन बातों का रखें ध्यान

अगर ज्यादा भीड़ आ रही है तो ऑर्गनाइजर्स को तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. ऑर्गनाइजर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डांस फ्लोर की जो सतह है, वह  स्लिप ना होती हो. यानी लोग फिसलकर गिर ना जाएं. लोगों को भी एक बार डांस फ्लोर जानकर यह देख लेना चाहिए कि फ्लोर डांस योग्य है भी या नहीं.

यह जरूर देख लें कि जिस जगह पर आप शामिल हो रहे हैं, वहां सुरक्षा के सभी मानकों का पालन हो रहा है या नहीं.समारोह के ऑर्गनाइजर्स से उस जगह की छत और अन्य उपकरणों के बारें में जानकारी जरूर ले लें.

   

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

holi celebration

Trending news

नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत