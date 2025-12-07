Advertisement
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने दिलाया भरोसा, कहा- जल्द नॉर्मल हो जाएगी स्थिति

Indigo crisis latest updates: इंडिगो संकट पर कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक बार फिर सफाई दी है. कंपनी स्टाफ के लिए जारी वीडियो मैसेज में सीईओ ने दावा किया कि हालात धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और जल्द ही सब कुछ काबू में आ जाएगा.

Dec 07, 2025, 10:28 PM IST
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने दिलाया भरोसा, कहा- जल्द नॉर्मल हो जाएगी स्थिति

Company CEO video message to staff on Indigo crisis: इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों फ्लाइट डिले होने और कैंसलेशन के लिए लोगों की आलोचनाएं झेल रहे कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है. कंपनी स्टाफ के लिए इंटरनल वीडियो मैसेज जारी कर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और हम कदम-दर-कदम वापसी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि रविवार को इंडिगो ने करीब 1,650 उड़ानों का संचालन किया. इसके साथ ही एयरलाइन की ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) 75 प्रतिशत तक पहुंच गई. अपने मैसेज में एल्बर्स ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ दिन यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए बेहद कठिन रहे. 

'यात्रियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई कंपनी'

कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो रोजाना लगभग 3.8 लाख यात्रियों को सेवाएं देती है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी अपनी जिम्मेदारी और यात्रियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है.

एल्बर्स ने इस पूरे संकट के पीछे कई कारण गिनाए. उन्होंने कहा कि तकनीकी खामियां, उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एयरपोर्ट्स पर बढ़ी भीड़ और नए FDTL नियमों के लागू होने से हालात और बिगड़ते चले गए. इससे उड़ानों की व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो का नेटवर्क बहुत बड़ा और जटिल है. इसलिए छोटी गड़बड़ियां भी बड़े स्तर पर असर डालती हैं.

'कंपनी पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगी'

उन्होंने यह भी बताया कि अब फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी पहले ही दी जा रही है. जिससे यात्री बिना जरूरत एयरपोर्ट न पहुंचे. अंत में एल्बर्स ने पायलटों, केबिन क्रू, इंजीनियरों और एयरपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी मिलकर इस चुनौती से बाहर निकलेंगे और कंपनी पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेगी.

Indigo Crisis: ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार? DGCA के नोटिस के समझें मायने

पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द या डिले हुईं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. आम तौर पर इंडिगो रोज़ाना करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है, लेकिन शुक्रवार को यह संख्या घटकर 700 के आसपास रह गई थी. कंपनी के अनुसार, 7 दिसंबर को 138 में से 137 रूट्स पर उड़ानें चालू रहीं.  शनिवार को कंपनी ने लगभग 1,500 उड़ानें संचालित कीं, जो स्थिति में धीरे-धीरे सुधार का संकेत है.

DGCA ने कंपनी से मांगा जवाब

इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है. कंपनी से पूरे देश में हुई इस अभूतपूर्व अव्यवस्था पर जवाब और सुधार योजना मांगी गई है. एयरलाइन ने अगले 48 घंटों के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव कर स्थिति को स्थिर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Devinder Kumar

