Advertisement
trendingNow13155006
Hindi Newsदेशआज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा

'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा

Mamata Banerjee on SIR: पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव में सीएम ममता बनर्जी ने SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग और BJP को फिर घेरा है. ममता ने कहा कि आज तक पता नहीं कि किस-किसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है. उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह लिस्ट जारी करे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा

Mamata Banerjee Attacks Election Commission on SIR: पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. ममता बनर्जी जहां अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं, वहीं बीजेपी उन्हें सत्ता से रुखसत करने के लिए जान झोंके हुए हुए है. राज्य में ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन होने के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय होने की बात भी कही जा रही है, जिससे टीएमसी परेशान है. ममता को डर है कि अगर यह गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा तो उनके मुस्लिम वोटर अपने सह-धर्मी नेताओं के पाले में जा सकते हैं, जिससे सत्ता उनके हाथों से निकल सकती है. इसी आशंका को देखकर सीएम ममता अब SIR के मुद्दे पर बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरने लगी है.

बंगाली बोलने पर अरेस्ट कर लिया जाएगा- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की CM और भवानीपुर से TMC कैंडिडेट ममता ने मुस्लिम वोटर्स का नाम लिए बिना कहा, '... अब उनसे कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य में मीट नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते और बंगाली नहीं बोल सकते. अगर वे बंगाली बोलते भी हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी माना जाएगा. उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, पीटा जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा. इसके बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे.'

बीजेपी को चुनौती देते हुए ममता ने आगे कहा, 'किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी. मैंने अकेले सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी. आज तक पता नहीं चला कि किसका नाम हटाया गया है. अगर उनमें हिम्मत है, तो BJP लिस्ट जारी करे.'

Add Zee News as a Preferred Source

'LPG के दाम में चुपचाप 700 रुपये की बढ़ोतरी'

देश में एलपीजी संकट का मुद्दे को भुनाते हुए टीएमसी मुखिया बोलीं, '... हमें नहीं पता कि हमें दो दिन में गैस मिलेगी या नहीं, या हमें फिर से बैलगाड़ी की सवारी करनी पड़ेगी. याद है, मोदी के सत्ता में आने से पहले गैस की कीमत क्या थी? 400 रुपये. आज यह 1100 रुपये है. इसमें 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और वह भी चुपचाप.'

ममता बनर्जी ने आगे कहा, 'मैंने उसी दिन एक मीटिंग बुलाई थी, जिस दिन मैंने सुना था कि 25 दिन के इंतजार के बाद गैस मिलेगी. अगर महिलाओं को 25 दिन के इंतजार के बाद गैस मिलेगी, तो वे खाना कैसे बनाएंगी?'

मैं अकेली सौ के बराबर हूं- TMC मुखिया

पश्चिम बंगाल की CM ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, '... अगर प्रेसिडेंट रूल भी लग जाए, तो भी मैं अकेली सौ के बराबर हूं. कुछ लोग कह रहे थे कि वे लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं. इतिहास खुद को दोहराता है. अगर मैं COVID-19 महामारी के दौरान चुनाव करा सकती थी, तो मैं अभी भी करा सकती हूं.' 

लोगों को अपने चुनावी वादे बताते हुए ममता ने कहा, 'आने वाले दिनों में बीरभूम, बांकुरा और बर्धमान वेस्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन होंगे. वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.' लोगों से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए ममता बनर्जी बोलीं, 'बीरभूम में मेरा भी एक गांव है. यह मेरी पुरखों की जमीन है, मेरी मातृभूमि है. बीरभूम की मिट्टी इंटरनेशनल मिट्टी है, जहां रवींद्रनाथ जैसे महानुभाव पैदा हुए, जिनकी संस्कृति का जश्न मनाया जाता है.'

पश्चिम बंगाल असेंबली में कुल 294 सीटें

बताते चलें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जिनके लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल 2026 और 29 अप्रैल 2026 को होने हैं. वहीं इस बार मतगणना 4 मई 2026 को होगी. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 291 सीटों पर अकेले लड़ रही है. वहीं, 3 सीटें उसने अपनी सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ी हैं, जो दार्जिलिंग क्षेत्र में इलेक्शन लड़ेगी. 

जबकि भाजपा लगभग 293-294 सीटों (274 घोषित) पर चुनाव लड़ रही है. वाम मोर्चा (सीपीआईएम-नीत) पहले 192 और फिर 32 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है. कांग्रेस भी स्वतंत्र रूप से या आंशिक गठबंधन में अधिकांश सीटों पर मैदान में है, जिससे यह चार-कोणीय मुकाबला बन गया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Assembly Election 2026West Bengal Assembly Election 2026

Trending news

'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस