'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा

Mamata Banerjee Attacks Election Commission on SIR: पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. ममता बनर्जी जहां अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं, वहीं बीजेपी उन्हें सत्ता से रुखसत करने के लिए जान झोंके हुए हुए है. राज्य में ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन होने के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय होने की बात भी कही जा रही है, जिससे टीएमसी परेशान है. ममता को डर है कि अगर यह गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा तो उनके मुस्लिम वोटर अपने सह-धर्मी नेताओं के पाले में जा सकते हैं, जिससे सत्ता उनके हाथों से निकल सकती है. इसी आशंका को देखकर सीएम ममता अब SIR के मुद्दे पर बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरने लगी है.

बंगाली बोलने पर अरेस्ट कर लिया जाएगा- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की CM और भवानीपुर से TMC कैंडिडेट ममता ने मुस्लिम वोटर्स का नाम लिए बिना कहा, '... अब उनसे कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य में मीट नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते और बंगाली नहीं बोल सकते. अगर वे बंगाली बोलते भी हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी माना जाएगा. उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, पीटा जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा. इसके बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे.'

बीजेपी को चुनौती देते हुए ममता ने आगे कहा, 'किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी. मैंने अकेले सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी. आज तक पता नहीं चला कि किसका नाम हटाया गया है. अगर उनमें हिम्मत है, तो BJP लिस्ट जारी करे.'

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'LPG के दाम में चुपचाप 700 रुपये की बढ़ोतरी'

देश में एलपीजी संकट का मुद्दे को भुनाते हुए टीएमसी मुखिया बोलीं, '... हमें नहीं पता कि हमें दो दिन में गैस मिलेगी या नहीं, या हमें फिर से बैलगाड़ी की सवारी करनी पड़ेगी. याद है, मोदी के सत्ता में आने से पहले गैस की कीमत क्या थी? 400 रुपये. आज यह 1100 रुपये है. इसमें 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और वह भी चुपचाप.'

ममता बनर्जी ने आगे कहा, 'मैंने उसी दिन एक मीटिंग बुलाई थी, जिस दिन मैंने सुना था कि 25 दिन के इंतजार के बाद गैस मिलेगी. अगर महिलाओं को 25 दिन के इंतजार के बाद गैस मिलेगी, तो वे खाना कैसे बनाएंगी?'

मैं अकेली सौ के बराबर हूं- TMC मुखिया

पश्चिम बंगाल की CM ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, '... अगर प्रेसिडेंट रूल भी लग जाए, तो भी मैं अकेली सौ के बराबर हूं. कुछ लोग कह रहे थे कि वे लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं. इतिहास खुद को दोहराता है. अगर मैं COVID-19 महामारी के दौरान चुनाव करा सकती थी, तो मैं अभी भी करा सकती हूं.'

लोगों को अपने चुनावी वादे बताते हुए ममता ने कहा, 'आने वाले दिनों में बीरभूम, बांकुरा और बर्धमान वेस्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन होंगे. वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.' लोगों से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए ममता बनर्जी बोलीं, 'बीरभूम में मेरा भी एक गांव है. यह मेरी पुरखों की जमीन है, मेरी मातृभूमि है. बीरभूम की मिट्टी इंटरनेशनल मिट्टी है, जहां रवींद्रनाथ जैसे महानुभाव पैदा हुए, जिनकी संस्कृति का जश्न मनाया जाता है.'

पश्चिम बंगाल असेंबली में कुल 294 सीटें

बताते चलें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जिनके लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल 2026 और 29 अप्रैल 2026 को होने हैं. वहीं इस बार मतगणना 4 मई 2026 को होगी. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 291 सीटों पर अकेले लड़ रही है. वहीं, 3 सीटें उसने अपनी सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ी हैं, जो दार्जिलिंग क्षेत्र में इलेक्शन लड़ेगी.

जबकि भाजपा लगभग 293-294 सीटों (274 घोषित) पर चुनाव लड़ रही है. वाम मोर्चा (सीपीआईएम-नीत) पहले 192 और फिर 32 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है. कांग्रेस भी स्वतंत्र रूप से या आंशिक गठबंधन में अधिकांश सीटों पर मैदान में है, जिससे यह चार-कोणीय मुकाबला बन गया है.