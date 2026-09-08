/PM मोदी के मुंबई कार्यक्रम से पहले हड़कंप, दो संदिग्ध गिरफ्तार; PMO का कार्ड और बंदूक भी बरामद

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के करीब से दो लोगों को हिरासत में लिया. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों में एक 24 साल का युवक है. जिसका नाम रोहन पारेख बताया जा रहा है. आरोप है कि उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताया था. युवक के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने खुद को उसका बॉडीगार्ड बताया. पुलिस के मुताबिक, उसके पास बंदूक भी थी.
दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों वहां किस मकसद से पहुंचे थे और उनके पास मौजूद हथियार से जुड़े दस्तावेज वैध हैं या नहीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच अपने हाथ में ले ली है. दोनों से पूछताछ के साथ उनके मोबाइल फोन, पहचान से जुड़े दस्तावेज और दूसरे सामान की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Mumbai Police say, "Two individuals have been detained from the venue in Mumbai where Prime Minister Narendra Modi was scheduled to attend an event. A gun was recovered from one of the individuals. The Mumbai Police detained a man at the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC)…
— ANI (@ANI) September 8, 2026
बता दें कि आज यानी 8 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे का मुख्य कार्यक्रम Global Fintech Fest (GFF) 2026 है. वे शाम करीब 5:45 बजे मुंबई में इस चार दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. Global Fintech Fest 2026 का आयोजन 8 से 11 सितंबर तक हो रहा है. इसमें फिनटेक कंपनियों, बैंकों, नियामकों, निवेशकों और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की भागीदारी है. इस साल चर्चा का मुख्य फोकस Agentic AI, Tokenisation और Quantum Technology पर है.
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