DNA: ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इंडियन इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र'

Donald Trump Ukraine War: ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं, इस पर कई सवाल हैं लेकिन ट्रंप की इस महापंचायत से भारत को उम्मीदें हजार हैं. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन दिनों भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी और उछाल है. गुरुवार से यानी 14 अगस्त से भारतीय शेयर बाजार में जबर्दस्त तेजी आनी शुरू हुई. यह वही वक्त था जब 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी थी.

सोमवार यानी आज भी भारतीय शेयर बाजार में बहार दिखाई दी, यह भी वही वक्त है जब आज ट्रंप, जेलेंस्की और जेलेंस्की के साथ खड़े यूरोपीय यूनियन के अहम देशों की महापंचायत हो रही है. इस महापंचायत से भारतीय बाजार को यह साफ नजर आ रहा है कि भारत पर अमेरिका की ओर से थोपे गए टैरिफ संकट का समाधान होने जा रहा है. आखिर ये मुलाकात और बातचीत भारत के लिए कितनी अहम है, चलिए समझते हैं.

भारतीय शेयर बाजार में बहार

लेकिन पहले आपको एक नजर इस बात पर डाल लेनी चाहिए कि कैसे ट्रंप-पुतिन की मुलाकात और फिर आज की ट्रंप-जेलेंस्की-ईयू के अहम देशों की इस महापंचायत की खबरों के बीच पिछले हफ्ते के गुरुवार से लगातार भारतीय शेयर बाजार में बहार बनी हुई है.

लगातार छह हफ्ते की सुस्ती के बाद 11 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार ने 80,000 से ऊपर के स्तर को छू लिया. गुरुवार को शेयर बाजार की रफ्तार और तेजी से बढ़ी और सेंसेक्स 58 अंक की बढ़त के साथ साढ़े 80 हजार के ऊपर बंद हुआ. निफ्टी में भी 12 अंक की तेजी रही. ये साढ़े 24 हजार के ऊपर बंद हुआ. इस तरह पिछले हफ्ते बाजार 740 अंक तक चढ़ा. बाजार की यह तेजी इस हफ्ते भी बरकरार है और आज यानी 18 अगस्त को सेंसेक्स 676 अंक चढ़कर 81 हजार के ऊपर बंद हुआ. निफ्टी में भी 246 अंक की तेजी रही, ये करीब 25 हजार के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में आई इस रौनक की चार वजहें बताई जा रही हैं.

मार्केट पर दिख रहा पॉजिटिव असर

15 अगस्त को ट्रंप-पुतिन बातचीत और आज होने वाली महापंचायत का बाजार पर पॉजिटिव असर दिख रहा है. इस मीटिंग से भारत पर ट्रम्प की ओर से लगाए गए 25 पर्सेंट एक्स्ट्रा टैरिफ से छूट की भी बात सामने आई है. अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाता है तो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का वो आरोप भी खत्म हो जाएगा कि भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है.

इसके अलावा अमेरिकन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने करीब 18 साल बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है. भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB माइनस से बढ़ाकर BBB कर दी गई है. शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A-3 से सुधरकर A-2 कर दी गई है. यानी अमेरिका में यह स्पष्ट समझ है कि टैरिफ लगा कर भारत की इकॉनॉमी को डिगाया नहीं जा सकता .

अमेरिकी ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने भी भारतीय शेयर खरीदने की सलाह दी है यानी अमेरिकी निवेशकों का भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का यू-टर्न लेना तय है. अमेरिकी ब्रोकिंग फर्म के प्रमुख विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि ट्रंप अपने रुख से पीछे हटेंगे. क्योंकि ये अमेरिका के हित में नहीं है. सोमवार को जारी की गई जेफरीज की रिपोर्ट ने भारत के प्रति लगातार तेजी का रुख बनाए रखा है. और अमेरिकी ग्राहकों के सामने यह तथ्य रखा है कि ब्रिक्स देश फिर से एकजुट हो रहे हैं. अगर ट्रंप अड़े रहे तो ब्रिक्स देश के साथ भारत डिडॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ जाएगा.

सरकार भी करेगी जीएसटी स्लैब में बदलाव

एक और बड़ी खबर ने बाजार को बूस्ट करने में अपना अहम योगदान दिया है. 15 अगस्त को पीएम मोदी ने ऐलान किया कि सरकार जीएसटी स्लेब में बड़ा बदलाव करने जा रही है. सुधार के बाद जीएसटी के चार स्लैब के बजाए सिर्फ 5 पर्सेंट और 18 पर्सेंट वाला स्लेब ही रहने वाला है. रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होगा तो महंगाई भी 10 फीसदी से ज्यादा कम हो सकती है.

इन खबरों का असर बाजार में बहार कायम रखने के लिए मिल सकता है. इस बीच, कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की नई दिल्ली यात्रा को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है. फिलहाल इंतजार है कि उस शुभ समाचार कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कर सकता है, जो भारतीय बाजार में रौनक को बरकरार रखने की अहम वजह बन सकता है.