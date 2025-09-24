DNA Analysis: लद्दाख के लेह में आज हिंसा हुई, आगजनी हुई, सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियां फूंकी गई सवाल है, जिस लेह को चट्टानी पर्वत श्रृंखलाओं, मनोरम घाटियों, नीले आसमान और ढेर सारे रोमांच के लिए जाना जाता है. वहां हिंसा क्यों हुई? जिस लद्दाख को अमन-पसंद प्रदेश कहा जाता है वो अचानक जलने क्यों लगा? चीन से सटे लद्दाख में हुए हिंसक आंदोलन के पीछे आखिर कौन है? दरअसल, लेह की सड़कों पर आज उग्र भीड़ उतरी हुई थी लोगों के हाथ में पत्थर और लाठी-डंडे थे जमकर पथराव हुआ आगजनी की गई घंटों तक उग्र भीड़ ने हिंसा की हम आपको इस हिंसा के पीछे की वजह बताएंगे.

इसके हर पहलू को डीकोड करेंगे.. लेकिन सबसे पहले आज लेह में क्या हुआ उसे जानिए. लेह में आज की सुबह तो सामान्य थी.. लेकिन सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ा लेह का पारा भी बढ़ा. दोपहर करीब 12 बजे लेह के मुख्य बाजार और हिल काउंसिल के आसपास प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे सैंकड़ों की तादात में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे लेकिन इन्हें जैसे ही रोकने की कोशिश की गई तो भीड़ उग्र हो गई. भीड़ को रोकने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी लेकिन युवाओं की भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया. सामने सीआरपीएफ की गाड़ी पर भी खूब पत्थर बरसाए.

उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले भी दागे लेकिन भीड़ आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते CRPF की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और यहां से शुरू हुआ आगजनी का सिलसिला. भीड़ ने पहले लेह हिल काउंसिल भवन के बाहर पहुंचते ही पथराव किया इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के लेह कार्यालय पर हमला कर दिया. प्रदर्शनकारी युवक बीजेपी के दफ्तर में घुस गए कुछ प्रदर्शनकारी छत पर चढ़ गए. एक ने बीजेपी के झंडे को उखाड़कर नीचे फेंक दिया दूसरा शख्स इतने गुस्से में था कि झंडे पर डंडे से वार करने लगा.

| जवानों पर पत्थरबाजी..गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा.. 'अमन-पसंद' लद्दाख? लेह में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, सरकारी इमारत पर पथराव, बीजेपी दफ्तर में आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियो में आग लगाई, वांगचुक ने अनशन तोड़ा, युवाओं से हिंसा रोकने की अपील … pic.twitter.com/TBYSY4CX5y — Zee News (@ZeeNews) September 24, 2025

बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने जला दिया. इसके अलावा प्रदर्शनकारी लेह शहर की बिल्डिंग्स की छत पर खड़े हुए नीचे कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है. चारो तरफ अराजकता ही नजर आ रही थी. नुकसान कितना हुआ है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई हैं. उससे तो यही लग रहा है कि करीब करीब एक दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और कई इमारतों से अभी तक धुआं निकल रहा है लेह में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरों में अगर आपने एक चीज गौर की होगी तो आपने देखा होगा कि यहां सड़क पर उतरा हर एक शख्स युवा था लेकिन फिर से वही सवाल लेह का युवा आज अचानक हिंसक कैसे हो गया.

लेह में बीते दो हफ्ते से 15 लोग अनशन पर बैठे हैं लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये अनशन चल रहा था लेकिन कल इस अनशन में शामिल दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद ही आज लेह एपेक्स बॉडी और कांग्ला रिगजोड नाम के दो संगठनों ने लोगों से प्रदर्शन करने की अपील की. इस अपील का असर सड़कों पर दिखा. सैकड़ों की संख्या में युवा जुटे और देखते ही देखते ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कुछ ही समय बाद हिंसक हो गया हालांकि इस हिंसा के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को वापस लेते हुए छात्रों से हिंसा रोकने की मांग की है.

यहां सवाल ये उठता है कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था.. तब अचानक लेह आज जला क्यों, क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था. इस बीच इस हिंसा को लेकर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो चौंकानी वाली है. सूत्रों के हवाले से अब हम जो खुलासा कर रहे हैं उसे बहुत गौर से देखने की जरूरत है. ABL और KDA जिन दो संगठनों ने आज प्रदर्शन का आव्हान किया था. केंद्र ने इन इनके साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहले ही 6 अक्टूबर की तारीख तय कर रखी थी. इन संगठनों ने बैठक को 25-26 सितंबर को करने की मांग की थी बताया जा रहा ह कि इसपर विचार भी किया जा रहा था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि खुले मन से बातचीत की योजना थी तो फिर हिंसा क्यों भड़की.

सवाल सोनम वांगचुक के रोल पर भी उठ रहे हैं.. सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल अपने निजी मुद्दों के लिए किया. क्या कुछ अनियमितताओं को छिपाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लिया जा रहा है? लेह में उग्र प्रदर्शन को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के स्थीनय नेताओं ने अपने हालिया भाषणों में पथराव, बंद, आगजनी जैसी बातें कही थीं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन बयानों के जरिये भीड़ को कोई निर्देश दिया गया.

लेह में आज हई हिंसा पर सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए युवाओं को भड़काया गया स्थिति अपने आप बिगड़ी या फिर इसे बिगाड़ा गया. इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है लेकिन यहां आपको ये भी समझना जरूरी है कि लद्दाख के युवा पूर्ण राज्य की मांग को लेकर अड़े हुए क्यों हैं. इस वक्त लद्दाख एक UNION TERRITORY यानी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहां के युवा चाहते हैं कि इसे राज्य का दर्जा मिल जाए. लद्दाख के युवाओं को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों चाहिए इसे 4 प्वाइंट्स के जरिये समझिये.

पहला है सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान की रक्षा लद्दाख की 97% आबादी अनुसूचित जनजाति है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर भूमि, संस्कृति, भाषा और पर्यावरण पर स्थानीय कानून होगा लेकिन UT का दर्जा रहते ये सुरक्षा संभव नहीं है, जिससे बाहरी निवेश से डेमोग्राफिक बदलाव का डर इन्हें सता रहा है. दूसरा पहलू है भूमि और संसाधनों का संरक्षण. लद्दाख के युवा मानते हैं कि UT में केंद्र का नियंत्रण होने से स्थानीय भूमि अधिकार खतरे में हैं वहीं राज्य का दर्जा मिल जाने पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ेगा.

तीसरा पहलू है रोजगार, युवाओं का आरोप है कि UT का दर्ज होने की वजह से नौकरियां बाहरी लोगों को मिल रही हैं.इनका मानना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी, चौथा पहलू है राजनीतिक प्रतिनिधित्व धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख के 4 विधायक थे, लेकिन UT में विधानसभा नहीं है सिर्फ नौकरशाही है. लद्दाख के युवाओं की मांग है कि लद्दाख की अपनी विधानसभा होनी चाहिए लोकल लीडरशिप होनी चाहिए.