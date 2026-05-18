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Hindi NewsदेशDNA: बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश; जानिए पूरा मामला

DNA: बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश; जानिए पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी और गुंडागर्दी  करने वालों को शुभेंदु अधिकारी ने सीधे चेतावनी दी है. इससे इतर बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक वापसी के लिए इसी बुलडोज़र वाले डर का सहारा लिया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 11:32 PM IST
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DNA: बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश; जानिए पूरा मामला

DNA Hindi: बंगाल में सरकार बदलने के बाद मुसलमानों के डर का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है. उस डिजायनर डर की सिर्फ एक वजह है. शुभेंदु अधिकारी, कोलकाता के जिस पार्क सर्कस में कल हिंसा हुई थी, वहां आज शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंचे. कल की घटना को सोची-समझी साजिश बताते हुए शुभेंदु ने हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी.

संदेश सीधा और साफ है. पत्थरबाजी और गुंडागर्दी बंगाल में नहीं होगी. शुभेंदु अधिकारी के इसी तरह के बयान कुछ लोगों को चुभ रहे हैं. जब वो तोड़फोड़ करने वालों से कानून के तहत वसूली की बात करते हैं, पत्थरबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो फैलाया जाता है कि बंगाल के मुसलमान डरे हुए हैं. जब वो बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं तो अपने हिसाब से डर की परिभाषा गढ़ी जाती है. 

बुलडोज़र वाले डर का सहारा ले रही ममता 

बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक वापसी के लिए इसी बुलडोज़र वाले डर का सहारा लिया है. बुलडोजर को लेकर TMC की नई स्ट्रैटजी क्या है, ये समझने से पहले आपको जानना चाहिए कि ममता ने क्या कहा है. ममता ने बंगाल में बुलडोज़र कार्रवाई का विरोध करते हुए एक लंबा-चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया है.

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ममता ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता है. उनके मुताबिक़ रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती पर डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर शासन नहीं किया जा सकता है. ममता ने आगे ये भी लिखा कि संस्कृति, करुणा और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की नींव पर बने बंगाल में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकता है

पूर्व सीएम ने बताया जनता का आक्रोश

ममता ने पार्क सर्कस में हुई हिंसा की घटना को लोगों का आक्रोश बताया है. सोचिए, जहां भड़काऊ पोस्ट करके लोगों को इकट्ठा किया गया. पुलिस पर हमला किया गया. पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया. उस घटना की निंदा करने के बदले ममता बनर्जी इसे लोगों का आक्रोश बता रही हैं.

पार्क सर्कस में सड़कों पर अराजकता फैलाने की जो कोशिश की गई, वो दूसरे मुद्दों के अलावा तिलजला में बुलडोज़र कार्रवाई के विरोध में थी. आपको ये भी जानना चाहिए कि तिलजला में बुलडोज़र एक्शन क्यों हुआ था. तिलजला में 12 मई को एक अवैध लेदर गुड्स की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी. इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 5 मज़दूर घायल भी हुए. जांच में पता चला कि फैक्ट्री बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के चल रही थी. 

इसी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बुलडोज़र एक्शन शुरू किया. क्या अवैध ढंग से चल रही फैक्ट्री को इसी तरह चलने दिया जाता. क्या 2 लोगों की मौत पर सरकार कोई क़दम नहीं उठाती. लेकिन ममता इसे बुलडोज़र शासन बता रही हैं. उन्होंने 15 साल तक ख़ुद शासन की बागडोर संभाली लेकिन ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई. और अब जब कार्रवाई हो रही है तो विरोध में खड़ी हो गई हैं.

बंगाल में चल रहा बुलडोजर एक्शन 

बुलडोज़र की एक और कार्रवाई हावड़ा स्टेशन के बाहर हुई जिसका ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं. शनिवार रात हावड़ा स्टेशन के बाहर 100 से ज़्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोज़र चलाया गया. हावड़ा देश के बड़े स्टेशनों में से एक हैं. रोज़ 10 लाख से ज़्यादा यात्री यहां से आते-जाते हैं लेकिन अवैध दुकानों की वजह से उन्हें सड़क पर चलने में भी दिक़्क़त होती थी. यात्रियों की सुविधा के लिए ये कार्रवाई की गई. लेकिन ममता इस पर भी सवाल उठा रही हैं.

टीएमसी के दफ्तर से बरामद हुए बम

हुगली ज़िले के आरामबाग़ में तृणमूल कांग्रेस के एक दफ़्तर से बम बरामद हुए हैं. सोचिए, टीएमसी के दफ़्तर में बम मिल रहे हैं. अगर ये बम फट जाते तो क्या होता, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. ममता बनर्जी का फोकस बुलडोज़र पर है, जबकि फोकस होना चाहिए पार्टी के दफ़्तर में चल रही गतिविधियों पर ऑफिस में छिपाकर रखे गए विस्फोटक पर. उन्हें पता करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पार्टी के दफ़्तर को अपराधियों का अड्डा बना रहे हैं.

आरामबाग़ में TMC के दफ़्तर में बम मिले हैं तो TMC के एक विधायक के बेटे के पास अवैध हथियार मिले हैं. विष्णुपुर से TMC विधायक दिलीप मंडल के बेटे अर्घ्य मंडल को अवैध हथियार के साथ स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ़्तार किया. पुलिस विधायक को भी तलाश रही है जो 4 दिन पहले गिरफ़्तारी के डर से दीवार फांद कर फ़रार हो गए थे. सज़ा का यही डर बंगाल में इन दिनों दिखने लगा है. शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह क़ानून-व्यवस्था में सख्ती की बात कही है, उसका असर होने लगा है.

बंगाल में अपराधी खुद कर रहे सरेंडर 

ज़मीन कब्ज़े और उगाही का रैकेट चलाने के आरोपी माफिया, सोना पप्पू ने आज सरेंडर कर दिया. पिछले कई दिनों से ED सोना पप्पू को तलाश रही थी. लेकिन आज वो ख़ुद ED दफ़्तर पहुंच गया. अपने ख़िलाफ़ ED की जांच शुरू होते ही सोना पप्पू अंडरग्राउंड हो गया था. लेकिन अब सरकार बदलते ही वो ख़ुद हाज़िर हो गया. यानी शुभेंदु के शासन में पुलिस ख़ुद डरने की जगह अपराधियों को डराने लगी है. अपराधियों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद सरेंडर करना शुरू कर दिया है. पुलिस न केवल अपराधियों को डरा रही है, बल्कि हिंसा के मामलों की जांच भी नए सिरे से शुरू हो गई है. 2021 के चुनाव के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. उस समय हिंसा की क़रीब 2,000 घटनाएं हुई थीं.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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