Video: 'PM मोदी जी, हम यात्रियों को बचा लीजिए...' श्रद्धालुओं को महाकुंभ लेकर जा रही ट्रेन पर जमकर पथराव, खिड़कियों के शीशे टूटे

Maha Kumbh Mela 2025 : आज से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया. पौष पूर्णिमा के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए देश-दुनिया के हजारों, लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी है. इस बीच महाराष्ट्र के जलगांव से एक शर्मनाक हरकत सामने आई है. जहां सूरत से छपरा जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर पथराव किया गया. जिसमें ज्यादातर यात्री प्रयागराज जाने वाले थे. महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन के पास ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर पथराव होने से कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए हैं.

Train coming from Surat to Prayagraj attacked by miscreants in Jalgaon , these all pilgrims were travelling for Mahakumbh. How long since we can expect heavy punishment for such acts?

दहशत में दिखे यात्री

प्रयागराज में कुंभ मेले में यात्रा कर रहे कई यात्रियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. यात्रियों में से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें नुकसान को दर्शाया गया है और रेलवे अधिकारियों से ट्रेनों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है.

A train carrying pilgrims going to Maha Kumbh, Prayagraj was attacked by radicals in Jalgaon, Maharashtra. Coaches of Tapti Ganga Express were damaged due to stone pelting.

Earlier railway track on Varanasi-Sultanpur route was damaged by radicals on Saturday. pic.twitter.com/HsQEuJiN2f

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 13, 2025