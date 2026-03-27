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मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत

Ram Navami Procession Stone Pelting Murshidabad: : पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर इस बार भी हिंसा का साया पड़ा. मुर्शिदाबाद में गाजे-बाजे के साथ निकाले जा रहे जुलूस पर समुदाय विशेष की ओर से पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. हमले के साथ वहां पर कई वाहनों और दुकानों में आग भी लगा दी गई.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:18 PM IST
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मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत

West Bengal Murshidabad Ram Navami Procession Stone Pelting News: पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को निकाले गए रामनवमी जुलूस पर पथराव और आगजनी की घटना सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र में फुलतला मोड़ और आसपास के इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था. इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया. जब इस पथराव का विरोध किया गया तो वहां भारी हंगामा हुआ. इस दौरान वहां पर आग लगा दी गई, जिससे काफी नुकसान हुआ. साथ ही, सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और दंगा-रोधी बल के जवान मौके पर पहुंचे और लाठियां फटकार कर हालात पर काबू पाया. 

दंगे में शामिल कई लोग गिरफ्तार- DIG

मुर्शिदाबाद रेंज के DIG अजीत सिंह यादव ने रामनवमी जुलूस के बाद इलाके में फ्लैग मार्च किया. उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और दंगे में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालात पर नियंत्रण के लिए पुलिस इलाके में गश्त कर रही है. उन्होंने पब्लिक से अपील की कि वे किसी तरह की अफवाह में न आएं और कानून को अपने हाथों में न लें. ऐसा करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया और पथराव- आगजनी में शामिल लोगों की पकड़ा-धकड़ी की. स्थानीय दुकानों, वाहनों और कुछ घरों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, जिससे प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता मुहैया कराई जा सके. इस बीच, आसपास के गांवों में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि उन इलाकों तक हिंसा न पहुंच सके और जुलूस से जुड़े अन्य कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें.

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शांति समिति की बैठकों में सहयोग की अपील

प्रशासन ने अब इलाके में शांति समिति की बैठकें बुलाकर सभी पक्षों से बातचीत शुरू की है, जिसमें सामुदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सके. DIG यादव ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं को लेकर कोई भी पक्षपात नहीं बरता जाएगा और जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी. हिंसा में जो भी दोषी मिलेंगे, केवल उन्हीं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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